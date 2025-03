Thesocialpost.it - Garlasco, il Dna di Sempio verrà confrontato anche con para adesivi di impronte digitali

Leggi su Thesocialpost.it

La Procura di Pavia ha chiesto al Gip un incidente probatorio per le analisi sul dna di Andreae la comzione con i risultati di quello trovato su dita e unghie di Chiara Poggi e per altri accertamenti su campioni biologici e reperti della vittima mai analizzati o che hanno dato esito dubbio.Nuovo materiale genetico, inoltre, può essere ricercato suidellerinvenute sulla scena del crimine e sugli oggetti analizzati presso i laboratori del Ris di Parma.In un lungo comunicato, firmato dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone, si dà conto del «deposito, da parte della difesa di Stasi Alberto, di una consulenza tecnica del dott. Ugo Ricci, specialista in Genetica Medica, e dell”expert opinion’ dell’ulteriore consulente dott. Lutz Roewer, esperto a livello internazionale degli aplotipi del cromosoma ypsilon, relative alla utilizzabilità del profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima e alla sua compatibilità con il profilo genetico riconducibile» ad Andrea