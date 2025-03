Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, i pm di Pavia: “Reperti mai comparati con Dna Sempio”. I Poggi: “Tabulati escludono responsabilità”

La procura diinsiste, la famigliaanche. Gli inquirenti con una nota informano che esistono “campioni biologici” o “” di Chiarache non sono “mai stati sottoposti ad analisi genetica” né “” con il Dna di Andrea, l’amico del fratello della vittima, nuovamente indagato dopo una archiviazione. La famiglia, attraverso gli avvocati, entrata nelle indagini come parte offesa invece sottolinea che ci sono elementi decisivi su Alberto Stasi, l’allora fidanzato della figlia condannato in via definitiva a 16 anni.L’accusa – In una nota il procuratore di, Fabio Napoleone, annuncia che la pm Valentina De Stefano e l’aggiunto Stefano Civardi hanno notificato ai difensori del 37enne la richiesta di incidente probatorio al gip di. Si tratterebbe die corpi di reato che non sono andati distrutti nel 2022, come disposto dalla Corte d’assise d’appello di Milano, e che nel corso dei precedenti processi “hanno fornito un esito dubbio o inconclusivo“.