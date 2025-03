Garlasco famiglia Poggi parte offesa | Prove sono contro Stasi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ladi Chiara, uccisa ail 13 agosto 2007 e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni l'allora fidanzato Alberto, si costituisce comenel procedimento che vede indagato per omicidio Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Dopo la comunicazione inviata .