Gardaland festeggia 50 anni con il ritorno di Uan e Bim Bum Bam: un live show per grandi e bambini

Milano, 20 marzo 2025 – Grande festa per il 50esimoversario diResort. Dal 1975, il Parco ha accolto milioni di visitatori, consolidandosi come il punto di riferimento per famiglie e giovani. Oggi, a distanza di cinque decadi, non è solo una realtà iconica in Italia, ma un leader affermato anche nell'intrattenimento internazionale, capace di conquistare i cuori di chi cerca emozioni e meraviglia. La stagione, che aprirà il prossimo 5 aprile, sarà ricca di sorprese e novità imperdibili. ‘Bim Bum Bam’ Tra le novità della nuova stagione ci sarà “Bim Bum Bam” al Teatro della Fantasia: il mitico Uan approderà adirettamente dalla storica trasmissione dedicata ai ragazzi per diventare protagonista di unointergenerazionale. Simbolo della televisione italiana tra gli’80 e ’90, ‘Bim Bum Bam’ non è stato solo un programma televisivo in onda su Italia Uno, ma un vero fenomeno della cultura pop italiana, amato da milioni di famiglie.