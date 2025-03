Panorama.it - Gal Gadot: Chi è la Regina Cattiva di Biancaneve

L’attrice israeliana Gal(nata il 30 aprile 1985) incarna perfettamente l’immagine della donna contemporanea capace di coniugare forza, grazia ed eleganza. Il suo percorso professionale, straordinariamente eclettico, affonda le radici in una formazione che l’ha vista dapprima Miss Israele nel 2004, poi istruttrice di combattimento nelle Forze di Difesa Israeliane, e infine studentessa di legge e scienze politiche. Tuttavia, è stato il mondo dello spettacolo a consacrarla come una delle attrici più influenti della sua generazione.Dopo il suo debutto cinematografico nel 2009 nella saga di Fast & Furious — una performance che le ha permesso di farsi notare a livello internazionale — è stato grazie all’iconico ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe che Galha raggiunto lo status di superstar, vestendo i panni della principessa amazzone dal 2016 al 2023.