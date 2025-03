Biccy.it - Gaia sulle voci della storia con Olly e i camerini di Sanremo

Leggi su Biccy.it

Pochi giorni dopo la fine del Festival di, il settimanale Nuovo Tv ha dato la notizia di una possibiletra due bigkermesse: “, la lorosegreta, ora si amano“. Come sono nati questi rumor? Probabilmente per i complimenti che il vincitore del Festival ha lasciato sotto alcune fotocollega.Anche Dagospia ha parlato di una possibile relazione segreta: “Il Festival diha fatto da scenario per una nuovad’amore! Trasembra esserci stata una scintilla durante le serate del Festival, con un amore che potrebbe essere rimasto nascosto. Tra dediche affettuose e il commento del vincitore disulla foto dell’ex allieva di Amici – “stupenda” – potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due. Entrambi sono da tempo single, e alcuni segnali stanno facendo sognare i fan, che non si aspettavano una sorpresa del genere dopo la fine del festival.