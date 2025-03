Superguidatv.it - Gaia presenta l’album “Rosa dei Venti”: “Maria De Filippi è sempre generosa con me. Capita di pensare di fermarmi a causa della nostra società” – Intervista Video

, torna con nuova musica dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, l’artista hato in conferenza stampa il suo nuovo album dal titolo “dei”. “Avevo scritto i primi sei brani. Un titolo ancora non c’era. Poi comincio a vedere ladeidappertutto: tatuata sul braccio di un cameriere, su un mosaico per terra, su una lettera che mi spediscono degli amici. A quel punto mi sono detta: sarà forse questo il titolo che non mi viene? E allora è nato anche il brano”. Racconta l’artista.all’uscita del nuovo album “dei”Un lavoro di scrittura personale, istintivo e autentico, quasi un flusso naturale sui suoi vent’anni, frutto anche dei viaggi tra Amazzonia a Islanda, con 13 tracce, di cui 12 inediti in aggiunta al brano sanremese “Chiamo io chiami tu”, e le collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho, disponibile dal 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy.