Isaechia.it - Gaia Gozzi svela la verità sul presunto flirt con Olly durante Sanremo 2025

Leggi su Isaechia.it

Nonostante il ventiseiesimo posto ottenuto alla settantacinquesima edizione del Festival di, il brano Chiamo io chiami tu diè uno dei più ascoltati e amati dopo la kermesse canora.Un vero e proprio successo per la giovane cantautrice di Reggio Emilia, vincitrice della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, un po’ come era accaduto a Tananai nel 2022 quando il suo brano Sesso occasionale si era classificato ultimo ottenendo poi un enorme riscontro radiofonico.la settimana sanremeseè stata al centro di diversi rumor che sono andati al di là della competizione artistica. La cantante infatti si è ritrovata al centro del gossip per via di uncon. Nelle scorse settimane si era parlato di due Big in gara che avrebbero consumato un rapporto sess*ale nei camerini dell’Ariston.