Futuro Anguissa arriva la decisione che gela il Napoli | la notizia

Frankha effettuato la sua scelta sul: pietrificato ill’ultim’ora di calciomercato.Si è rivelato senza dubbio uno dei calciatori migliori di quest’annata in casaFrank Zambo. Il camerunense ha sorpreso per la sua capacità di andare in gol molto più frequentemente rispetto ai suoi standard: ben cinque le reti siglate in campionato per lui.Tiene banco però anche il tema relativo al suo. Recentemente, infatti, Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno rivelato il desiderio del calciatore di una nuova avventura fuori dall’Italia, che renderebbe sempre più in bilico la sua permanenza per la prossima stagione., tira aria di addio: ladel giocatoreEmergono conferme relativamente all’aria di addio che tira attorno ad: l’edizione odierna di Tuttosport, segnala come si siano bloccate anche le trattative per il suo rinnovo.