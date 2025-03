Ilrestodelcarlino.it - Furti in serie nei negozi, fermata una coppia

Civitanova, 20 marzo 2025 – Sorpresa a rubare nei, unaè stata denunciata grazie al passaparola dei commercianti dell’associazione Centriamo. I due trentenni, lei italiana e lui tunisino in attesa di regolarizzazione sul territorio, entrambi già noti alle forze dell’ordine per i reati die rapina, è stata identificata dagli agenti della polizia locale mentre si trovava in uno in pieno centro. L’episodio, reso noto dal dirigente superiore Cristian Lupidi, è avvenuto lunedì scorso. Tutto è partito da alcune segnalazioni da parte dei commercianti della associazione “Centriamo”, che avevano riferito agli agenti della polizia locale la presenza di due ragazzi sospetti, solitamente in sella a una bici, e probabilmente coinvolti in alcuniall’interno deidel centro.