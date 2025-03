Ilrestodelcarlino.it - Furti a S. Sofia, in arrivo 4 agenti e telecamere

Nel corso di una affollata assemblea al centro culturale Sandro Pertini di Santa, l’altra sera molti cittadini hanno risposto all’appello dell’amministrazione comunale dopo il susseguirsi, nell’arco di poche settimane, di tentativi di scasso alle auto,nelle abitazioni a tutte le ore del giorno nel centro storico o nelle frazioni e ai vandalismi ripetuti che avevano creato sconcerto e paure in una larga fascia di persone. La sindaca Ilaria Marianini ha subito precisato che "Santanon è in una bolla: le problematiche negative sono presenti anche da noi" aggiungendo che "l’amministrazione installerà un sistema di videosorveglianza modello ‘Gufo’ al pari di Forlì e Bertinoro. In autunno si verificherà la possibilità di dare vita ai ‘Gruppi di vicinato’ per rendere concreta la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine e, a breve, torneranno alle dirette dipendenze del Comune 4di polizia locale che opereranno, però, in convenzione anche nei territori di Galeata e Premilcuore, dopo le difficoltà incontrate nella gestione della Polizia locale da parte dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese dopo l’uscita del Comune di Forlì".