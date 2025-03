Lanazione.it - Fumetti, talk, giochi e sorprese: Lucca Collezionando è da record

, 20 marzo 2025 – Oltre trenta eventi interamente dedicati ai lettori e lettrici di fumetto di ogni età, una ventina di appuntamenti per chi ama il gioco e tanti tornei, sfide, workshop, dibattiti e occasioni per acquistare carte da collezione rare, pezzi unici, prime edizioni e molto altro. Il programma di2025 è davvero senza precedenti, la fiera infatti sarà suddivisa in quattro aree specifiche situate in punti strategici del Polo Fiere di, con un’offerta ricca e variegata. Dopo l’annuncio degli oltre 170 espositori e più di 120 ospiti, l’appuntamento fieristico previsto per sabato 22 e domenica 23 marzo diventa sempre più imperdibile. La sala incontri Alfredo Castelli, al centro del piano terra del Polo Fiere, sarà il cuore del dibattito legato al mondo comics.