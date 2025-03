Ilfattoquotidiano.it - “Fui il primo a toccare quella parte del suo corpo. La gente mi fermava per strada e mi diceva: ‘Beato te’”: Lino Banfi ricorda Nadia Cassini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Fui ildelper un film. Lamipere mi: Beato te”.rievoca i momenti professionali passati in compagnia di, scomparsa nelle scorse ore a 76 anni. L’attrice, regina delle commedie sexy di fine anni settanta, girò contre film tra il 1979 e il 1981, carica di una verve recitativa sempre audace e frizzante, mostrando le proprie grazieree, tra cui il celebre lato B per il quale esisteva perfino un’assicurazione. “Lei era così bella al punto da aver assicuratoanatomica del suo. Dissi al marito: come mai? Non è bello che tu abbia assicuratodel. Lui mi rispose: così mi hanno detto di fare, perché sedelsi fa male, non poteva lavorare più perché all’epoca per lei la bellezza era tutto.