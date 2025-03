Laspunta.it - Frosinone, partono i lavori del manto stradale sulle strade cittadine, tra cui via Marittima

In partenza da questa mattina una serie di interventi di messa in sicurezza e ripristinoprogrammate dall’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato alle manutenzioni coordinato da Angelo Retrosi. La prima tranche di, con sistemazione del piano viabile con fresatura del vecchioe rifacimento tappetino locale, coinvolgerà le aree periferiche comprese tra via Fermi, via Selvotta, via Selva Casarino, via Filippo Balbi. Seguiranno, poi, gli interventi su via, a partire da largo Toscanini fino all’intersezione con via Ciamarra, con diversi ripristini locali. Ancora, si interverrà su via Fedele Calvosa, nel tratto dal palazzo di giustizia fino all’intersezione con via Cesare Terranova. Seguiranno inoltredi ripristino e messa in sicurezza su via Madonna della Neve e successivamente su via Marco Tullio Cicerone.