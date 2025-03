Zon.it - “Freud e Karenina – Un personaggio in cerca di analisi” approda al Teatro La Ribalta a Salerno

La magia deltorna a incantare il pubblico salernitano con “– Unindi”, lo spettacolo che vedrà protagonisti Fabio Mazzari e Giuliana Meli. L’appuntamento è fissato per il 23 marzo alle ore 19 presso ilLadi, nell’ambito della rassegna “I diversi volti del“.In scena Fabio Mazzari e Giuliana MeliLa compagnia “Il Piccolo” di Battipaglia porta in scena un’opera che ha già conquistato il pubblico con la sua originalità e profondità. Scritto, diretto e interpretato da Fabio Mazzari, affiancato da Giuliana Meli, lo spettacolo fonde letteratura, storia esociologica in un intreccio affascinante e coinvolgente.Dopo il debutto del 17 novembre 2023, “” ha continuato a riscuotere successo grazie a una sceneggiatura raffinata e all’interpretazione magistrale dei due protagonisti.