Abruzzo24ore.tv - Freddo intenso e gelate tardive: ecco quando tornerà il caldo primaverile

Roma - Dopo un'ondata diche ha portato temperature sotto la media ediffuse, il clima subirà una nuova inversione con un rialzo termico generale. L'Italia ha vissuto nelle ultime ore un brusco calo delle temperature, causato da un flusso d'aria fredda di origine balcanica che ha investito il Paese. Questo fenomeno ha determinato un netto abbassamento delle minime notturne, con valori ben al di sotto della norma stagionale. Nel Centro-Nord, in particolare, si sono registrate, favorite dal cielo sereno durante la notte. I dati raccolti evidenziano valori particolarmente bassi nelle aree di pianura e nelle zone rurali del Nord Italia. In Emilia Romagna, il termometro è sceso fino a -3°C nel Ravennate e in provincia di Parma, mentre in Lombardia, all’aeroporto di Malpensa, si sono toccati i -2°C.