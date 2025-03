Ilfattoquotidiano.it - Fratelli di chat presentato a Napoli. Oliva: “Questo libro è un antidoto contro l’ipocrisia della politica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tappa napoletana per ildi– storia segreta del partito di Giorgia Meloni’al Bookstore Mondadori del capoluogo partenopeo. “è unal– dice la vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano Maddalena– perché fa comprendere appieno come al di là delle parole, a muovere la maggior parte dei nostri politici sia il calcolo, la strategia, la ricerca del consenso elettorale e anche un certo opportunismo”. Unin cui vengono svelati i rapporti all’interno del partito di maggioranza ma soprattutto i rapporti con gli alleati di governo. “Credo che– dice l’autore e giornalista de Il Fatto quotidiano Giacomo Salvini – offra uno spaccato dei rapporti all’interno del governo come non li abbiamo mai visti e che ha sicuramente avuto un impatto anche nelladi oggi.