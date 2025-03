Lopinionista.it - Frangi: “Si apre una nuova fase in Rai per la stabilizzazione dei giornalisti”

ROMA – “Siunain Rai per ladeiche lavorano in azienda, tra partite Iva e interni. Sul tema della mancanza di organico nelle testateche, alla luce della manovra di incentivo in corso, verranno valutati e approfonditi processi didel personale a contratto di lavoro autonomo che collabora con Rai da qualche anno. Ed è per questo che l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, durante il consiglio di amministrazione di oggi ha comunicato la convocazione, per la prossima settimana, delle organizzazioni sindacali deiper discutere del futuro di tanti colleghi e collaboratori che lavorano ogni giorno sui programmi televisivi e radiofonici”.E’ quanto dichiara la consigliera di amministrazione della Rai, Federica, a margine del Cda che si è tenuto questa mattina.