Inter-news.it - Francia strapazzata dalla Croazia. Un sontuoso Perisic dirige!

Leggi su Inter-news.it

Laviene superatacon il punteggio di 2-0. A segno Ante Budimir e Ivan, autore di una prestazione d’autore.PRIMO TEMPO – Lasi presenta incon l’obiettivo di mettere in chiaro le proprie intenzioni in vista del ritorno casalingo dei quarti di Nations League. La compagine transalpina viene però immediatamente gelata dall’atteggiamento mostrato dai croati nell’approcciare al match, con una ferocia e una cattiveria agonistica contro cui i francesi mostrano di avere poche armi. Le occasioni prodottesquadra di casa sono solo il preludio del gol, che arriverà poi al 26?. A siglare il vantaggio per laè una vecchia conoscenza del calcio, Ante Budimir, con un colpo di testa su assist di Ivan. Quest’ultimo sarà nuovamente protagonista, al 46?, grazie a un impeccabile diagonale al volo contro cui Mike Maignan non può far nulla.