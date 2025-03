Inter-news.it - Francia, Pavard presente ma non titolare: sfida a distanza con un futuro Inter

Latra Croazia e, valida per la UEFA Nations League, avrebbe potuto vedere più giocatori dell’protagonisti in campo. Tra scelte tecniche e gli infortuni hanno ridotto la presenza nerazzurra a un solo nome: Benjamincon un altrogiocatore nerazzurro.SOLO UNO – Benjaminpartirà dalla panchina nellain programma questa sera tra Croazia e. Non ci sarà, invece, Marcus Thuram, essendo tornato a Milano per recuperare dal problema alla caviglia che lo tormenta da un mese. L’attaccante francese, nonostante il dolore persistente, aveva stretto i denti nelle ultime settimane con l’, ma lo staff medico della nazionale ha deciso di non rischiarlo ulteriormente, preferendo il rientro anticipato a Milano per il recupero.