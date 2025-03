Quotidiano.net - Francesco Totti testimonial a Mosca: “Io in Russia? Ora vediamo”

Roma, 20 marzo 2025 – L'imperatore del calcionon ha ancora sciolto la riserva sulla trasferta nella “Terza Roma” (, ndr), per promuovere una piattaforma di scommesse sportive. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l'ex capitano giallorosso, a margine di un evento all'Iliad Store a Roma, glissa sulla questione: "Io in? Ora.". Di certo non vuole rinfocolare quello che è diventato un caso politico. La sua presenza aè in programma il prossimo 8 aprile, come ospite d'onore dell'International RB Award, in occasione di un evento organizzato da un noto sito russo di sport e scommesse. La partecipazione dell’ex capitano giallorosso al gala di calcio e scommesse, in programma al’8 aprile, è diventata un caso dopo che le domande si sono rincorse per giorni sui media russi e ucraini: si è "venduto per i rubli" o da vero "imperatore di Roma", ha semplicemente scelto la "Terza Roma"? Ad alimentare il caso l'enorme schermo sulla facciata della "Lukojl Arena" diche, in cirillico e data in numeri romani, mostra il numero dieci giallorosso campione del mondo con l'Italia nel 2006 e la scritta: "L'imperatore viene nella Terza Roma".