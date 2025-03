Anteprima24.it - Frana Torrecuso, Matera scrive a Ministero e Regione “Si finanzi il progetto di sistemazione”

Tempo di lettura: 2 minutiLa questione dellain zona Torrepalazzo nel territorio del Comune diè stata oggetto di una nota che il Senatore di Fratelli d’Italia Domenicoha inviato al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nonché alla Direzione generale per la Difesa del Suolo e dell’Ecosistema presso la Giunta regionale della Campania sollecitandosi ed auspicandosi verso una risoluzione della annosa criticità. Al chilometro 82+300 della Strada Statale 87 “Sannitica”, quanto ai dettagli della vicenda, nel tratto situato – come detto – nel territorio del Comune di, in località Torrepalazzo, si rinviene da circa dieci anni unache determina disagi nella circolazione stradale venendo il transito veicolare regolato da un impianto semaforico a senso unico alternato.