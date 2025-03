Zonawrestling.net - FOTO: Le Superstar WWE tifano Italia. Chelsea Green e Drew McIntyre a San Siro

Leggi su Zonawrestling.net

In questi minuti la nazionale di calciona è impegnata nell’andata dei quarti di finale di Nations League contro i rivali storici della Germania. Santutto esaurito per l’occasione e con due tifosi speciali in più, infatti sui socialhanno postato diverse, immortalati con la maglia della nazionale tra il campo e gli spogliatoi dove hanno incontrato anche la leggenda della nazionale e della Juventus Gianluigi Buffon., white and redCome detto le dueWWE sono state accolte dalla federazionena e hanno ricevuto in dono due maglie personalizzate della nazionale di calcio. Di seguito trovate lee i video pubblicati sui social