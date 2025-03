Abruzzo24ore.tv - Forza Italia L'Aquila: Cappetti Unico Candidato, Si Prepara una Nuova Era Politica

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'- Il congresso diall’, con la candidatura dicome coordinatore, segna l’inizio di un nuovo capitolo per il partito e la città. Il congresso diall’sta per vivere un’importante svolta, con Stefanoche si presenta come l'alla carica di coordinatore comunale. A poche ore dalla scadenza dei termini, prevista per domani alle 11, è arrivata l’ufficialità, confermando che non sono state presentate altre liste. Questo evento, definito come una tappa fondamentale per il consolidamento del partito sul territorio, ha visto la presentazione della mozione congressuale “Libertà è Partecipazione”, che ha ottenuto il sostegno di oltre 730 firmatari. La mozione riflette i valori fondanti di, tra cui libertà, democrazia, solidarietà e progresso economico.