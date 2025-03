Laspunta.it - Forza Italia alza la voce contro il sindaco Mastrangeli “Apri subito la piazzetta allo scalo”

Leggi su Laspunta.it

“Il comune deve immediatamente rire alla circolazione non solo ladello.Bisogna entrare nell’ottica di idee che la pedonalizzazione della zona della stazione è un errore grave a cui va posta una soluzione definitiva.” E’ il monito lanciato dai consiglieri di, Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo.Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo dii consiglieri azzurrino lailche, nonostante abbia votato la mozione che lo impegna a trovare soluzioni alternative alla pedonalizzazione, sta tirando dritto per la sua strada.Piazzale Kambo“L’intera area va riaperta al traffico veicolare non solo per far defluire meglio le vetture e evitare ingorghi ma soprattutto perché le pedonalizzazioni in zone così a rischio sono causa di sacche di insicurezza per tutta la cittadinanza ed i pendolari che non si sentono più al sicuro.