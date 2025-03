Formula1 Norris | Mi aspetto una Ferrari migliore in Cina

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 mar. (askanews) – Landoè il favorito anche per il secondo gp della stagione in programma in, a Shanghai. In conferenza stampa il britannico della McLaren ha evidenziato però le insidie del prossimo impegno: “È un weekend diverso, quindi non siamo sicuri che le cose andranno esattamente come sono andate a Melbourne. Miuna maggiore concorrenza da parte dellaqui. E abbiamo visto quanto è stata veloce la Red Bull. Penso che in condizioni perfette, come quelle trovate in qualifica, abbiamo un vantaggio, ma i rivali non sono certo lontani”. La modifica del regolamento sull’ala posteriore, poi, non lo spaventa: “Non ci impone dei cambiamenti. La nostra auto va bene. Se questa direttiva tecnica fosse stata applicata lo scorso fine settimana, saremmo andati bene.