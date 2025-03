Formula1 la Ferrari verso la Cina | siamo più vicini alle McLaren

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 mar. (askanews) – Dopo l’avvio disastroso a Melbourne lapunta ad un weekend migliore inper il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport ha parlato così alla vigilia del weekend di Shanghai: “Anche in Australia abbiamo dimostrato il nostro potenziale, purtroppo non sono stati i momenti giusti di quel weekend. Ma vuol dire che la performance c’è e quanto successo non ci fa assolutamente essere delusi per tutta la stagione”. Sul gap con laha poi aggiunto: “Dopo tanto rumore nella off-season, nonancora al livello dellaperòmolto piùa loro di quanto visto a Melbourne”. Come Charles Leclerc, anche il nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton pensa di poter voltare pagina in. Dopo il pessimo esordio (10°) con la Rossa, il britannico che a Shanghai vanta il primato di successi (6) spera in un miglior piazzamento.