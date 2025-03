Sportnews.eu - Formula 1 in lutto, è morto Eddie Jordan: con la sua scuderia aveva esordito Michael Schumacher

La1 piange la scomparsa dell’imprenditore irlandesechefondato l’omonima.Gravenel mondo della1 che piange la scomparsa di, fondatore dell’omonimache ha corso nella massima serie tra il 1991 ed il 2005 e con la qualedebuttato un giovane. L’imprenditore irlandese, che da tempo lottava contro un cancro, si è spento nelle scorse ore all’età di 76 anni a Città del Capo.il fondatore dellacon cui esordì(Foto da X –1) – Sportnews.euEra stato lo stesso, nei mesi scorsi, a raccontare della malattia invitando tutti alla prevenzione. Negli ultimi anni, dopo aver venduto il suo team, l’imprenditore era rimasto molto attivo nel paddock come opinionista prima per la Bbc e successivamente per Channel 4.