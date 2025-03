Laspunta.it - Formia, un Centro Diurno Comunale per disabilità grave

Convinta della scelta di realizzare unper Adulti diversamente abili, l’Amministrazione, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, sta mettendo in atto tutte le azioni e le procedure necessarie, nel rispetto della normativa vigente, per attivare quanto prima il nuovo servizio finalizzato a dare adeguate risposte ai bisogni delle persone disabili e a sostenere le loro famiglie. “Soprattutto per farlo partire nel miglior modo possibile, con un cambio di rotta rispetto al passato, con un principio più equo che possa garantire assistenza a tutte le famiglie che ne hanno bisogno.” Sottolinea l’Amministrazione.Un lavoro intenso partito già a novembre 2024 ed ora giunto alle fasi finali. Il 7 gennaio scorso, infatti, l’Ufficio Patrimonio del Comune ha individuato il bene confiscato nella zona di Acquatraversa – già sede de “La Casa Giusta”-, come immobile idoneo per l’ubicazione delper