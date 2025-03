Formia l’archivio storico senza barriere architettoniche | al via i lavori

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 marzo 2025- Una città sempre più moderna e, soprattutto, inclusiva. E’ l’obiettivo che l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, sta perseguendo con l’apertura di specifici cantieri. Ultimo – solo in ordine temporale – riguarda idi riqualificazione sostenibile con interventi di eliminazione dellefisiche, sensoriali e cognitive per la realizzazione delpresso il palazzo comunale, sito in via Vitruvio. Un’opera fondamentale, alla quale l’Amministrazione ha lavorato, presentando una idonea proposta progettuale nell’ambito dei fondi del PNRR/Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, ottenendo un finanziamento di oltre 499mila euro. “La nostra azione amministrativa ha consentito di portare aimportanti risorse che saranno impiegate per la valorizzazione e riqualificazione del– ha precisato il Sindaco Gianluca Taddeo – Attraverso la rimozione dellefisiche, sensoriali e cognitive presenti nell’area consentiremo un accesso più ampio ed una partecipazione maggiore da parte di cittadini e turisti ai luoghi della cultura.