Internews24.com - Formazioni ufficiali Italia Germania: le scelte di Spalletti su Barella e Bastoni

Leggi su Internews24.com

di Redazione: ledisu, per il match di Nations LeagueAlle 20:45 la sfida valida per la partita di Nations League. Di seguito ledai due allenatori. Quota Inter presente in campo, conche ha scelto di schierare dal primo minuto sia, che(3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo,, Calafiori; Politano,, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. CT:(4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Leweling, Musiala, Sané; Kleindienst. CT: Nagelsmann.QUOTE– Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di Nations League. L’diincrocia laa San Siro.