Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Italia Germania: la decisione di Spalletti su Gatti. Ecco le scelte del CT per l’andata dei quarti di Nations League

di Redazione JuventusNews24: lasuper la prima sfida deidi finale diSonoledi. Questa sera, a San Siro, gli Azzurri ospiteranno la Nazionale di Nagelsmann perdeidi finale di. Nessun bianconero in campo dal primo minuto:siederà in panchina, mentre Cambiaso non ha recuperato dal problema alla caviglia.Gli 1??1?? #Azzurri scelti dal Ct Luciano!?????? Ore 20.45? Stadio G. Meazza – #Milano? #RaiUno ##Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/p0DynoaRp1— Nazionalena ???????? (@Azzurri) March 20, 2025QUOTE– Una classica del calcio europeo e mondiale per questo quarto di finale di andata di