Formazioni ufficiali Austria Serbia: la scelta di Rangnick su Arnautovic

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Austria Serbia, sfida valevole per il playoff della Lega A/B di Nations League. Queste le scelte dei due commissari tecnici, Rangnick e Stojkovic, col primo dei due che schiera regolarmente in campo il nostro Marko Arnautovic, attaccante dell'Inter.

Austria: Schlager; Seiwald, Lienhart, Alaba, Mwene; Wimmer, Grillitsch; Schmid, Baumgartner, Gregoritsch; Arnautovic.

Serbia: Rajkovic; Erakovic, Gudelj, Babic; Mimovic, Maksimovic, Lukic, Birmanevic; Samardzic; Vlahovic, Jovic.