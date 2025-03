Sport.quotidiano.net - Forlì-Ravenna, la parola al doppio ex. Ballardini: "Sarà una partita tutta da gustare"

"Il mio cuore dice ovviamente, ma con ildifficilissima". Erik Amedeo, centrocampistate 29enne in forza adesso all’Adriese (sempre serie D, ma girone C) nonché figlio d’arte – il padre Davide, lo ricordiamo, è il noto allenatore già di Genoa, Cagliari e Palermo tra le tante –, gioca in anticipo per noi, daex, il derbyssimo di domenica al ‘Morgagni’. Che vale una bella fetta di serie C., come se la passa in quel di Adria? "Adesso va meglio: ho trovato più continuità rispetto alla prima parte di stagione, condizionata da noie muscolari e qualche ricaduta". Domenica tutte le attenzioni della Romagna del pallone saranno concentrate su. Che? "Considerato che si affrontano le prime due della classe, senz’altro una bella, a ritmi alti e combattuta.