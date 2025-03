Ilgiorno.it - Fondi sul piatto per la cultura. Ecco il bando

Ha fatto tappa ieri mattina alla Biblioteca Laudense di Lodi e nel pomeriggio al teatro Fraschini di Pavia il tour con cui l’assessore regionale alla, Francesca Caruso (nella foto), illustra agli operatori del settore il“Avviso Unico2025”, per cui la Lombardia stanzia oltre 5 milioni di euro. L’iniziativa toccherà tutte le province lombarde. "Anche a Lodi e Pavia – ha spiegato l’assessore – deve rappresentare uno strumento efficace per gli operatori del settore". Sarà possibile presentare le domande dal 16 aprile. Sulci sono 5.050.000 euro di cui 1.100.000 euro per la promozione educativa ele, 1.850.000 euro a favore di musei, archivi, biblioteche e catalogazione, 700mila euro per spettacoli dal vivo e cinema, 700mila euro per investimenti in conto capitale relativi a sale cinematografiche e sale da spettacolo e 700mila euro per patrimoniole (riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, cammini).