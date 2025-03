Lanazione.it - Folegnani, Rocchiccioli e Pierini pronti al ‘salto’

L’attività ciclistica 2025 si presenta molto interessante per la Garfagnana che ospiterà grandi eventi per tutte le categorie. In particolare è ormai imminente l’annuncio ufficiale da parte della Federazione Ciclistica Toscana dell’assegnazione delle gare uniche per le prestigiose maglie di campioni Toscani per le categorie Esordienti I/II anno e per la categoria Allievi che saranno abbinate al terzo memorial Mori Rossano in programma domenica 29 giugno, evento che da alcuni anni il Comune di Pieve Fosciana organizza in stretta collaborazione con l’Usd Montecarlo ciclismo. Un appuntamento di grande prestigio per gli organizzatori e per tutta la valle, dove tutti gli atleti più promettenti a livello regionale si sfideranno sulle strade della Valle del Serchio, con arrivo in via San Giovanni a Pieve Fosciana.