Foa Boccaccio sotto processo. Quattro nei guai per occupazione

e furto di corrente per l’ex rimessa dismessa di autobus in via Timavo, con la proprietà che chiede 100mila euro di risarcimento dei danni per una presunta perdita di valore nella compravendita dell’area. Sono le accuse di cuicomponenti della Foa(uno nel frattempo è venuto a mancare) devono rispondere in unche inizia domani al Tribunale di Monza. Ad annunciarlo sono gli stessi antagonisti sui social. "Pensiamo che questo rappresenti un importante precedente giudiziario che vuole ridurre a mero atto criminale la nostra storia ventennale di autogestione, cultura e lotta sul territorio – sostengono – Quell’area è stata attraversata e vissuta da centinaia di monzesi dal luglio 2021 all’agosto 2023 e in quei mesi si è attivata una meticolosa manovra repressiva che ha visto cooperare il personale Digos della Questura di Monza, la Giunta di centrosinistra di Pilotto e la proprietà dello spazio, “arrabbiata“ perché l’avrebbe potuto interferire con il tentativo di vendere l’area e quindi portare a compimento l’ennesima speculazione edilizia".