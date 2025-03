Ilrestodelcarlino.it - Flavio Insinna: "Nino? Confronto impossibile"

Da una parte c’è Anna, prostituta disordinata e rumorosa che si fa chiamare ‘Principessa’ e sogna di diventare giostraia. Dall’altra l’inquilino del piano di sotto, Ugo, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e il cinema ma sogna di fare film d’arte. Due personalità apparentemente opposte, che nel corso dello spettacolo si riveleranno più simili di quanto si potessero aspettare. É questa la trama alla base di ‘Gente di facili costumi’, commedia diManfredi eMarino andata in scena per la prima volta nel 1988 con lo stesso Manfredi nei panni di Ugo. A riportarlo sul palco del teatro Duse, con la regia di Luca Manfredi, figlio del grande attore, sonoe Giulia Fiume, da domani a domenica (ore 21, domenica ore 16)., interpretare un ruolo che fu diManfredi, sotto la regia del figlio Luca, cosa significa per lei? "Luca, da ragazzo, era aiuto regista quando suo padre portava in scena ‘Gente di facili costumi’: quando mi propose questo ruolo inizialmente dissi di no, era una responsabilità troppo grande.