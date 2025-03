Fiumicino, contro la criminalità minorile nasce una rete di supporto

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 marzo 2025- “Insieme possiamo iniziare il cambiamento – più dialogo meno silenzio” questo il titolo del progetto presentato ieri mattina presso l’Aula Consiliare del Comune di, incentrato sul grave problema della. All’in, patrocinato dal comune die organizzato in collaborazione con l’ Associazione SolidAli, hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca e la Dott.ssa Cinzia Cammarere.Abbiamo affrontato due temi molto delicati, il bullismo e le dipendenze giovanili fenomeni purtroppo sempre più diffusi, che minacciano il benessere delle nuove generazioni e che richiedono una risposta forte, coordinata e costante da parte delle istituzioni. – ha dichiarato l’Assessore . – Il bullismo, in tutte le sue forme, fisico, psicologico, online e offline non è solo un comportamento inaccettabile, ma un fenomeno che lascia cicatrici profonde, influenzando negativamente la crescita e lo sviluppo delle giovani vittime.