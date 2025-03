Lanazione.it - Firenze, ‘Opera Amore’ debutta a Palazzo Medici Riccardi

, 20 marzo 2025 - La Sala “Luca Giordano” didiè il prestigioso palcoscenico per le due prime rappresentazioni assolute di Opera, Amore, una nuova opera da camera che esplora e racconta oltre quattro secoli di storia del melodramma italiano. Il tradizionale triangolo dell’opera lirica, lei-lui-l’altro, in cui l’amore dei primi due personaggi viene contrastato dal terzo, attraversa i grandi capolavori dell’opera, da Monteverdi a Puccini, passando per Pergolesi, Mozart, Paisiello, Cimarosa, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni e Giordano. In questo caso gli amanti sono la Musica (il soprano) e l’Amore (il tenore). La loro relazione, che in forme e modalità diverse, fra attrazioni, conflitti e colpi di scena, attraversa l’intera storia dell’opera lirica, è inizialmente avversata dall’Odio (mezzosoprano en travesti, in realtà il Teatro mascherato) che alla fine sarà vinto dalla forza dirompente dell’unione di Musica e Amore, si svelerà e celebrerà, insieme, la loro relazione e sé stesso.