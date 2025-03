Lanazione.it - Firenze, i Chille ricordano Pasolini nella giornata della poesia

, 20 marzo 2025 - Venerdì 21 marzo alle ore 21, con ingresso gratuito ma prenotazione vivamente consigliata, ritorna uno degli eventi più amati dagli affezionati spettatori sansalvini. Parliamomondiale. Fu istituita dalla 30esima SessioneConferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente. Da allora San Salvi e ide la balanza sono in prima linea per festeggiarla. La data, che segna anche il primo giorno di Primavera giorno in cui nacque la poetessa Alda Merini, riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiatopromozione del dialogo ecomprensione interculturali,diversità linguistica e culturale,comunicazione epace. Non è un caso che nello stesso giorno dal 2005 si celebra in tutto il mondo anche laMondiale contro il Razzismo.