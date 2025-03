Lanazione.it - Fine vita, una legge delicatissima. "Le alternative ci sono"

Firenze, 20 marzo 2025 - Gli aggettivi usati in modo “tautologico” (“laico”, “cattolico”) per sminuire la posizione degli altri non rendono un buon servizio alla comprensione delle cose, soprattutto quelle più delicate, in cui le semplificazioni prendono il posto alla forza di argomentare. La recenteregionale sul suicidio medicalmente assistito ha aperto domande e ferite, pur volendo dare risposte e rendere esecutiva una sentenza della Corte Costituzionale. La polemica era inebile e, per ora, la discussione è stata condotta su un piano piuttosto civile ma, è stato notare, forse non con tutto l'ascolto necessario. La Chiesa, che è fatta di laici in grandissima prevalenza, considerata sui temi “sociali”, rivendica di dire la sua anche su temi sensibili come ile lain quanto tale.