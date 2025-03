Fanpage.it - Finals Coppa del Mondo di sci, gli azzurri qualificati e il programma a Sun Valley

Oggi giovedì 20 marzo iniziano le prove per le2025 delladeldi sci alpino femminile e maschile, alle quali partecipano solo gli atleti. Prima gara sabato 22, ultima giovedì 27 marzo. Federica Brignone può vincere la sua seconda Sfera di Cristallo. Chance di vittoria anche per Sofia Goggia e Dominik Paris, in grande spolvero.