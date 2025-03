Metropolitanmagazine.it - Filippa Lagerback e l’amore per il marito Daniele Bossari: “Siamo stati all’inferno insieme, camminiamo nella stessa direzione”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ed ilsono una coppia dal 2001: i due sono convolati a nozze nel 2018 e sono genitori di Stella, unica figlia nata nel 2003.Stasera la conduttrice sarà ospite di Splendida Cornice, in onda stasera su Raitre dalle 21:30. Nei primi anni Novanta laè testimonial dello spot televisivo della Peroni dove interpreta una donna in abito da sposa sorseggiare una birra, resa celebre dallo slogan “una bionda per la vita”. Un giovanissimorimane folgorato dalla visione del messaggio pubblicitario e durante le sue prime esperienze televisive cerca in tutti i modi possibili di contattarla per invitarla nelle trasmissioni alle quali lavorava. La svolta arriva quando i due si trovano nel backstage di un programma, dove la svedese aveva degnato di uno sguardo