Ilgiorno.it - Fiera Edilizia Bergamo: Focus su Rigenerazione Urbana e Emergenza Affitti

"Edil è determinante per tutto il settore dell’lombarda". Parola di Paolo Franco, Assessore regionale alla Casa e Housing sociale: "I due appuntamenti asono un bel mix che ruota attorno al tema delle costruzioni. Il mio Assessorato occupa una delle maggiori risorse nella cura del patrimonio e generazionecon investimenti per oltre 1,570 miliardi di euro. Avere unacome quella dell’di, che oltre ad esporre le ultime novità del settore, propone un’agenda formativa di assoluto livello, è determinante anche per le istituzioni e come Regione non possiamo mancare. Ininterverrò per parlare soprattutto di, con una sorta di Stati generali dedicati alla casa accessibile. Parleremo dilocazioni e di una nuova politica abitativa per la Lombardia (convegno di domani alle 15 in Sala Caravaggio) con unsulle locazioni a prezzi sostenibili".