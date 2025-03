Piperspettacoloitaliano.it - Fiction Rai 2026-2027: le nuove serie tv che andranno in onda, le stagioni riconfermate

Sono in arrivo nel prossimo biennio, ben 50tv targate Rai. Nuovi titoli, riconferme di prodotti già noti, storie tutte da scoprire. Ed ecco, per voi, la programmazione delleRai, le altretv in uscita nel 2025Rai, la programmazione completaRai 2025-Rai, i nuovi titoli riconfermatiRai 2025-La Preside con Luisa RanieriLa ragazza dietro il banco con Cristiana Capotondi e Lucia MascinoLe libere donne con Lino GuancialeCome un padre con Carmine RecanoL’altro ispettore con Alessio VassalloRoberta Valente Notaio in SorrentoBalene con Veronica PivettiIl commissario Ricciardi 3 con Lino GuancialeUno sbirro in Appennino con Claudio BisioAvvocato Guerrieri con Alessandro GassmanSandokan Lacon Can YamanEstranei con Giulio ScarpatiRosso Volante con Giorgio PasottiUn Professore 3 con Alessandro GassmannCuori 3 con Pilar Fogliati e Matteo MartariMàkari 4 con Claudio GioèIl Paradiso delle signore 10Morbo K con Giacomo GiorgioPurché finisca bene Come fratelli con Pierpaolo SpollonPurché finisca bene Seduci, svaligia, scappa con Francesco ArcaPurché finisca bene Tutto al suo posto” (Purché finisca bene) Michele Di MauroL’appartamento sold out con Giorgio PasottiCarosello Carosone con Giacomo GiorgioPrima di noi con Andrea ArcangeliL’album dei sogniBlanca 3Guareschi con Giuseppe ZenoUna finestra vista lago con Antonio FollettoZvanì con Federico CesariNei tuoi panni con Laura Chiatti e Marco BocciAssassinio a Villa Borghese con Giorgio MarchesiL’invisibile, la cattura di Matteo Messina DenaroA casa di papà con Serena AutieriRai, i nuovi titoli riconfermatiI bastardi di Pizzofalcone 5Doc Nelle tue mani 4Le indagini di Lolita Lobosco 4I casi di Teresa Battaglia 3Libera 2Don Matteo 15Un passo dal cielo 9Imma Tataranni Sostituto procuratore 5Stucky 2Rocco Schiavone 7Mare Fuori 6Makari 5