Udinetoday.it - Fiamme in appartamento, donna in ospedale

Leggi su Udinetoday.it

È scoppiato un incendio, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 marzo, in un condominio di via Pradamano a Udine. Lesono divampate in unal primo piano, mettendo in pericolo la vita di unadi 72 anni.in cucina, fumo denso L'allarme è scattato poco.