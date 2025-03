Iltempo.it - Festa del papà vietata all'asilo a Roma: "Ideologia sulla pelle dei bambini"

Colpo di spugna in nome della dittatura del politicamente corretto:delcancellata in una scuola materna di"per tutelare iche non hanno la classica famiglia”. Il caso è esploso all'Ada Negri di via Latina 303 nel VII Municipio, bel quartiere sul Parco della Caffarella. Ebbene, come riporta il Corriere della sera, nelle chat dei genitori circa 200dell'giorni fa è arrivato il messaggio che annunciava che per "decisione del coordinatore pedagogico e del collegio dei docenti non si faranno biglietti per ladele della mamma, per tutelare iche non hanno la classica famiglia”. Apriti cielo. La maggior parte dei genitori ha iniziato a protestare ma niente da fare, ieri niente lavoretti per il, biglietti o disegni. Alcune maestre spiegano che in classe c'è stato un momento dedicato alla ricorrenza, ma senza biglietti o regali.