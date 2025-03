Spazionapoli.it - Ferrara: “Lotta scudetto? Non vedo un solo motivo per non crederci. Bellissimo avere 5 azzurri in Nazionale”

L’ex difensore parla chiaro, laè aperta e l’atteggiamento deglinon deve calare: ecco cosa ha detto.Ciroha parlato ai microfoni di Radio Marte, dove ha analizzato la situazione dellaitaliana e del Napoli di Antonio Conte, che nelle prossime nove partite dovràre per raggiungere la vetta della classifica.“Il fatto che Spalletti abbia convocato cinquedel Napoli è una cosa bellissima. Lo dicevo proprio a Manna, prima del fischio d’inizio di Venezia-Napoli, che non fosse un caso che le prime due in classifica abbiano tanti italiani. Questo è un bene per laitaliana ma lo è alla fine anche per i club e per il calcio italiano.un’ossatura italiana è importante, gli italiani possono fungere anche da supporto per gli stranieri che vengono qui facendo capire loro com’è il nostro calcio.