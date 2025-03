Ilrestodelcarlino.it - Ferrara film corto festival, i vincitori della VII edizione al Notorious cinema

Questa sera, alle ore 20:30,‘Ambiente è Musica’ (FFCF) organizza una rassegna deimetraggisua VIIpresso la sala di ’The Experience’ in via Darsena 73. La collaborazione con ’The Experience’ è stata avviata lo scorso anno, all’insegnasostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale. Un’occasione per chi non ha potuto partecipare alle proiezionipassata. Apertura porte alle ore 20: ingresso a entrata libera (per iscriversi: https://www..it/event-details/and-the-winner-is-20-marzo-2025). Questi i titoli in programma: 1) “It takes a village“, di Ophelia Harutyunyan, Vincitore delle categorie “Ambiente è Musica” e “Miglior attrice”; 2) “Vision d’été”, di Anna Crotti, Lucrezia Giorgi e Anaïs Landriscina, Vincitorecategoria “Buona la Prima”; 3) “Tu Quoque”, di Luca Fattori Giombi, Vincitorecategoria “Indieverso”; 4) “Home”, di Valerio Armati e Nina Baratta, Vincitore del premio “Miglior documentario”; 5) “Benzina”, di Daniel Daquino, Vincitore del premio “Miglior attore”; 6) “Trinidad”, di José Manuel Azuela Espinosa e José Azuel, Vincitore del premio “Migliore fotografia”; 7) “Dr.